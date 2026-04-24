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24.04.2026 06:31:29
Randstad: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Randstad hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Randstad 0,440 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Randstad mit einem Umsatz von insgesamt 5,51 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,66 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,53 Prozent verringert.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,500 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 5,46 Milliarden EUR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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