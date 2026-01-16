Ras Aktie
WKN DE: 870687 / ISIN: IT0000062833
|
16.01.2026 14:36:54
Ras Al Khaimah: Hotel-Boom dank Spiellizenz
Das Emirat hat Grosses vor. Weil Ras Al Khaimah für seine künstlich angelegte Ferieninsel Al Marjan von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) die erste Gaming-Lizenz erhalten hat, stehen internationale Hotelketten Schlange. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu Ras Holding SpA Az di risp. non conv.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Ras Holding SpA Az di risp. non conv.
