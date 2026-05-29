Raymed Labs legte Quartalsergebnis vor

Raymed Labs hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Raymed Labs vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,55 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,010 INR. Im Vorjahr hatten -0,420 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at