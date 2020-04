RCB: Börsen im Corona-Fieber - aktuelle Artikel

Aktuelle Artikel zur Coronakrise, dem Aktienmarkt und Zertifikaten. Werbung

Gerade zu Zeiten der Coronakrise ist Information das A und O. Darum haben wir Ihnen die Monatsmagazin-Beiträge der Raiffeisen Centrobank für April hier übersichtlich zusammengefasst. Wie lange und in welchem Maße die derzeit geltenden Restriktionen im gesellschaftlichen und im Wirtschaftsleben Gültigkeit haben, wird in vielen Ländern voraussichtlich nach Ostern etwas klarer. An der Börse werden Erwartungen gehandelt - und hier zeigen die vergangenen Tage, dass möglicherweise bereits ein Silberstreif am Horizont sichtbar sein könnte: Die 1-Wochen-Performances vieler Aktienindizes sind positiv, die aktuellen Stände liegen deutlich über den Tiefstständen von Mitte März.