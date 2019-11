RCB: Chance auf 32 % Rendite mit dem globalen Nachhaltigkeits-Index von STOXX®

Chance auf 32 % Rendite, wenn der globale Nachhaltigkeits-Index von STOXX® nach 7 Jahren auf/über dem Startwert notiert



Das Zertifikat Nachhaltigkeits Bond 90 % basiert auf dem Nachhaltigkeits-Index STOXX® Global ESG Leaders Select 50, einem weltweiten Maßstab 50 nachhaltiger Aktientitel. Das Zertifikat richtet sich vor allem an sicherheitsorientierte Anleger, die neben klassischen Renditeüberlegungen auch ethische, ökologische und soziale Kriterien in ihren Investitionsentscheidungen miteinbeziehen wollen und demnach ein nachhaltiges Investment suchen.



Auszahlungsprofil Am Ersten Bewertungstag wird der Startwert des STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Index (Schlusskurs am 20.12.2019) festgehalten. Am Letzten Bewertungstag (18.12.2026) wird der Schlusskurs des Index mit dem Startwert verglichen - es tritt eines der folgenden Szenarien ein: SZENARIO 1 - Index AUF/ÜBER 90 % des Startwerts



Liegt der Schlusskurs des Index am Letzten Bewertungstag auf/über dem Startwert, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin zu 132 % des Nominalbetrags. Dies entspricht dem Höchstbetrag von EUR 1.320 pro EUR 1.000 Nominalbetrag.



Liegt der Schlusskurs des Index am Letzten Bewertungstag unter 100 % aber auf/über 90 % des Startwerts, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin zu 100 % des Nominalbetrags. Dies entspricht EUR 1.000 pro EUR 1.000 Nominalbetrag.

SZENARIO 2 - Index UNTER 90 % des Startwerts

Notiert der Schlusskurs des Index am Letzten Bewertungstag unter 90 % des Startwerts, greift der Kapitalschutz und das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin zu 90 % des Nominalbetrags zurückgezahlt (entspricht EUR 900 pro Nominalbetrag).



Das Investment ist am Laufzeitende durch die Raiffeisen Centrobank AG zu 90 % kapitalgeschützt, d.h. während der Laufzeit kann zwar der Kurs des Zertifikats unter 90 % fallen, jedoch erhalten Anleger am Ende der Laufzeit zumindest 90 % des investierten Nominalbetrags zurück. Kapitalschutz-Zertifikate einfach erklärt: Key Facts: ISIN: AT0000A2B6L5

AT0000A2B6L5 Zeichnung: 15.11. - 19.12.2019

15.11. - 19.12.2019 Erster Bewertungstag: 20.12.2019

20.12.2019 Laufzeit: 7 Jahre (Rückzahlungstermin: 23.12.2026)

7 Jahre (Rückzahlungstermin: 23.12.2026) Börsennotiz: Wien, Frankfurt, Stuttgart Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der Detailseite.



Alle weiteren Informationen zum Produkt sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie hier:

Nachhaltigkeits Bond 90 %



Details zum STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Index sowie eine aktuelle Auflistung der Indexmitglieder finden Sie auf der

Hierbei handelt es sich um Werbung, die weder Anlageberatung, ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Einladung zur Angebotslegung darstellt. Informationen über das beschriebene Produkt und dessen Chancen und Risiken - siehe gebilligter (Basis-)prospekt (samt allfälliger Nachträge), veröffentlicht unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Zusätzliche Information auch im Basisinformationsblatt und unter "Kundeninformation und Regulatorisches" www.rcb.at/kundeninformation. Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt finden sie unter www.rcb.at. Hier finden Sie weitere Rechts-/Risikohinweise.Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung dieses Finanzinstruments durch die Behörde (FMA) zu verstehen. Sie stehen im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen vor einer Anlageentscheidung den Prospekt zu lesen. Der Investor trägt beim Kauf des Finanzinstruments das Bonitätsrisiko der Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Das Zertifikat unterliegt besonderen Vorschriften, die sich bereits bei einem wahrscheinlichen Ausfall der RCB nachteilig auswirken können (z.B. Aussetzung von Zinszahlungen) - siehe www.rcb.at/basag. Während der Laufzeit kann der Wert des Finanzinstruments unter den Kapitalschutzbetrag fallen. Raiffeisen Centrobank unterliegt der Aufsicht der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank sowie im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM, Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates) auch jener der Europäischen Zentralbank. STOXX© ist eine eingetragene Marke von STOXX Ltd. Raiffeisen Centrobank AG. Stand: November 2019