Realestate.com.au LimitedShs
WKN: 931148 / ISIN: AU000000REA9
08.05.2026 05:37:14
REA Group Q3 EBITDA From Core Operations Rises
(RTTNews) - REA Group (REA.AX) said, from Core Operations, third quarter revenue was A$398 million, up 11% excluding M&A, or up 6% unadjusted, from last year. Residential revenue was up 12% driven by: strong Buy yield growth of 14%; and with National Buy listing volumes returning to growth, up 1%. EBITDA excluding associates was A$220 million, up 16% excluding M&A, or up 11% unadjusted. EBITDA including share of profit/losses from associates was A$216 million compared to A$193 million.
REA Group CEO, Cameron McIntyre, said: "The result was underpinned by double digit revenue growth across our Australian businesses and strong double-digit yield growth in our core residential business."
REA Group shares are currently trading at A$178.39, up 2.24%.
