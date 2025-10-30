REALGATE präsentierte Quartalsergebnisse

REALGATE lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,71 JPY. Im Vorjahresquartal waren -11,190 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte REALGATE einen Umsatz von 1,48 Milliarden JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 98,16 JPY gegenüber 67,84 JPY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,95 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at