Reckitt Benckiser-Aktie sackt ab: Chef von Reckitt Benckiser geht Ende September

Wie das Unternehmen mitteilte, hat sich CEO Laxman Narasimhan entschieden, zum 30. September zurückzutreten.

Interimsmäßig soll Nicando Durante das Unternehmen führen, das für Marken wie Clearasil, Calgon und Durex bekannt ist. Der Manager, der neun Jahre lang CEO von British American Tobacco war, sitzt als unabhängiger Direktor im Verwaltungsrat. Nach Konzernangaben ist er mit der Strategie und Ausrichtung von Reckitt Benckiser vertraut.

An der Börse in London bricht die Reckitt Benckiser-Aktie am Donnerstag zeitweise um 4,39 Prozent auf 63,56 Pfund ein.

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)