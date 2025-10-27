Rectitude Holdings Aktie

Rectitude Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EYCV / ISIN: KYG7445R1011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 19:28:33

Rectitude Holdings Stock Drops 9% Despite Regional Energy Storage Partnership

(RTTNews) - Rectitude Holdings Ltd. (RECT) shares fell 9.19 percent to $3.16, down $0.32 in Monday trading, even after the Singapore-based safety and industrial products provider announced a new partnership with Pansik Technology Pte Ltd. to promote its Super Sun Energy Storage System across Southeast Asia, Australia, and the Middle East.

Rectitude traded between $2.82 and $4.45 after opening at $4.25, compared with a previous close of $3.48. Volume rose to 18.92 million shares, sharply above the average of 11,223. The stock's 52-week range is $2.78 to $7.68.

Under the agreement, Pansik will serve as a rental and leasing partner for Rectitude's AIMS Series and portable power station products, with an initial purchase of about SGD $2.3 million in energy storage equipment over the next two months.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rectitude Holdings Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Rectitude Holdings Limited Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rectitude Holdings Limited Registered Shs 2,31 -11,49% Rectitude Holdings Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen