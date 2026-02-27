Recursion Pharmaceuticals, A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Recursion Pharmaceuticals, A ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Recursion Pharmaceuticals, A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 35,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,440 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Recursion Pharmaceuticals, A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74,68 Millionen USD. Im Vorjahr waren 58,84 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 1,550 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 58,89 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at