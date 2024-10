Regierung: Biden kommt Ende der Woche nach Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat offiziell bekanntgegeben, dass US-Präsident Joe Biden Ende dieser Woche nach Deutschland kommen wird. "Leider kann ich Ihnen überhaupt noch keine Details nennen. Es ist ja alles jetzt sehr kurzfristig entschieden worden", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Ich kann Ihnen aber bestätigen, dass US-Präsident Biden seinen Besuch in Deutschland Ende dieser Woche nachholen wird." Zur detaillierten Planung des Besuchs sei die Bundesregierung gerade in einem sehr engen Kontakt mit den amerikanischen Partnern. Berichten zufolge wird Biden am Freitag zu Gesprächen in Berlin sein.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2024 05:48 ET (09:48 GMT)