Regional Management präsentierte Quartalsergebnisse

Regional Management lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 153,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at