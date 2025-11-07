|
07.11.2025 13:48:00
Reinigungs-KV mit bis zu 4,5 Prozent Lohnplus
Aufgrund der hohen Inflation ist der eigentlich für drei Jahre abgeschlossene Kollektivvertrag im Bereich der Denkmal-, Fassaden-, und Gebäudereinigung neu verhandelt worden. Dabei einigten sich die Sozialpartner auf eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3,25 Prozent mit Jahresbeginn 2026 für die rund 66.000 Arbeiterinnen und Arbeiter, wie die Gewerkschaft vida am Freitag mitteilte. Für Fachkräfte steigt das Einkommen um 4,5 Prozent. Lehrlinge erhalten 6 Prozent mehr.
"Mit der aktuellen Nachverhandlung haben wir ein erfreuliches Ergebnis erreicht - trotz der wirtschaftlich angespannten Lage in anderen Branchen", sagte Gernot Kopp, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Gebäudemanagement, laut Aussendung. Er sah "ein starkes Zeichen für eine weiblich geprägte Branche, die oft übersehen wird". Die Stundenlöhne liegen dann zwischen 12,37 und 15,12 Euro brutto.
Die nächsten Verhandlungen für den Reinigungs-KV sind für Herbst 2027 geplant. Dieser Kollektivvertrag soll dann mit 1. Jänner 2028 in Kraft treten.
hel/rst/ivn
ISIN WEB http://www.vida.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.