Rekordgewinn für SK hynix: Aktie des NVIDIA-Zulieferers zieht an

NVIDIA-Zulieferer SK hynix konnte am Mittwoch die Anleger mit Rekordzahlen für das dritte Quartal erfreuen.

• SK hynix profitiert von KI-Hype• Im dritten Quartal Rekorde bei Umsatz und Ergebnis• Positiver Zukunftsausblick

SK hynix, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips, erzielte im abgelaufenen Quartal Rekord-Umsatzerlöse in Höhe von 17,57 Billionen Won. Das ist ein Wachstum um 94 Prozent im Vergleich zu den 9,1 Billionen Won im entsprechenden Vorjahresquartal. Wie "CNBC" berichtet, wurden die Analystenschätzungen damit jedoch verfehlt, diese hätten sich laut LSEG SmartEstimate durchschnittlich sogar auf 18,11 Billionen Won belaufen.

Beim Betriebsergebnis konnten die Erwartungen hingegen geschlagen werden. Nachdem im dritten Quartal 2023 noch ein operativer Verlust von 1,8 Billionen Won angefallen war, verzeichnete das südkoreanische Unternehmen nun einen Gewinn von 7,03 Billionen Won - ein Rekordniveau. Analysten hätten durchschnittlich nur mit einem Betriebsgewinn von 6,8 Billionen Won gerechnet.

KI-Boom treibt an

Zu verdanken hatte der NVIDIA-Zulieferer sein Rekordergebnis dem Boom bei Servern für künstliche Intelligenz (KI). So erklärte SK hynix, dass die Nachfrage nach KI-Speichern, insbesondere von Kunden aus Rechenzentren, im dritten Quartal weiterhin stark war. Infolge dessen konnte der Verkauf von Premium-Produkten wie beispielsweise High-Bandwidth-Memory (HBM) ausgeweitet werden.

Obwohl der Umsatz mit HBM-Produkten gegenüber dem Vorjahresquartal bereits um mehr als das Dreifache gesteigert werden konnte, rechnet SK hynix mit weiterem Wachstum: "Während die Nachfrage nach Speicher für KI-Server wie HBM […] in diesem Jahr merklich gestiegen ist, prognostiziert das Unternehmen, dass sich dieser Trend im nächsten Jahr fortsetzen wird", hieß es in einer Pressemitteilung. Dieser Optimismus stütze sich darauf, dass generative KI weiter voranschreite und große Technologieunternehmen weiterhin in die Entwicklung dieser Technologie investieren.

So reagiert die SK hynix-Aktie

Die SK hynix-Aktie fiel bei Börseneröffnung in Südkorea am Donnerstag zunächst um 0,4 Prozent, bevor sie sich erholte. Schlussendlich beendete sie den Handelstag 1,12 Prozent höher bei 198.200 Won.

Redaktion finanzen.at