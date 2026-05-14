Relmada Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Relmada Therapeutics hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at