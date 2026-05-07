Repligen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Repligen gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 194,3 Millionen USD – ein Plus von 14,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Repligen 169,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at