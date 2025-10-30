Repligen legte Quartalsergebnis vor

Repligen hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Repligen einen Umsatz von 154,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at