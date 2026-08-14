ReproCELL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ReproCELL äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,56 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ReproCELL ein EPS von -3,210 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 546,7 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 475,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at