Republic Services Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - Republic Services (RSG) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $525 million, or $1.70 per share. This compares with $495 million, or $1.58 per share, last year.

Excluding items, Republic Services reported adjusted earnings of $526 million or $1.70 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.6% to $4.113 billion from $4.009 billion last year.

Republic Services earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $525 Mln. vs. $495 Mln. last year. -EPS: $1.70 vs. $1.58 last year. -Revenue: $4.113 Bln vs. $4.009 Bln last year.