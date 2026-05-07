Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
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07.05.2026 23:55:29
Republic Services Bottom Line Advances In Q1
(RTTNews) - Republic Services (RSG) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $525 million, or $1.70 per share. This compares with $495 million, or $1.58 per share, last year.
Excluding items, Republic Services reported adjusted earnings of $526 million or $1.70 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.6% to $4.113 billion from $4.009 billion last year.
Republic Services earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $525 Mln. vs. $495 Mln. last year. -EPS: $1.70 vs. $1.58 last year. -Revenue: $4.113 Bln vs. $4.009 Bln last year.
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