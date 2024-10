Right On: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Right On lud am 08.10.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 324,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Right On -75,830 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 8,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 17,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 410,490 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Right On -86,040 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Right On im vergangenen Geschäftsjahr 38,81 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Right On 46,93 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at