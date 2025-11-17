|
RIR Power Electronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
RIR Power Electronics lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,63 INR. Im letzten Jahr hatte RIR Power Electronics einen Gewinn von 0,200 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,2 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
