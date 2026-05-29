RIR Power Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

RIR Power Electronics präsentierte in der am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,50 Prozent auf 239,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte RIR Power Electronics 264,6 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,01 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,06 INR je Aktie erzielt worden.

RIR Power Electronics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 908,74 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 862,06 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at