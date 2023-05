Rivian verkauft und größte Beteiligung erweitert: So investierte Starinvestor George Soros im ersten Quartal 2023

Im ersten Quartal 2023 hat der Starinvestor George Soros einige Veränderungen in seinem Portfolio vorgenommen.

Starinvestor George Soros hat sein Depot im ersten Jahresviertel kräftig durcheinandergewirbelt. Es kam zu zahlreichen Umschichtungen und während die größte Aktienbeteiligung weiter ausgebaut wurde, trennte sich die Investmentlegende zeitgleich teilweise von ehemaligen Aktienlieblingen wie Amazon und Alphabet . Besonders deutlich Federn lassen musste die Soros-Beteiligung am Tesla -Konkurrenten Rivian - vom ehemals größten Depotwert sackte der Anteil an Rivian zuletzt deutlich ab.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA offenlegen muss, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, zeigt, wie sich die Investmentlegende im ersten Quartal 2023 positioniert hat. Diese Änderungen haben sich in Soros' Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben.

Redaktion finanzen.at