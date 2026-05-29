RoboSense Technology Company, legte Quartalsergebnis vor

RoboSense Technology Company, veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,16 HKD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 350,5 Millionen HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 517,7 Millionen HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at