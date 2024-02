Rockwool International A-S (A) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rockwool International A-S (A) äußerte sich am 07.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,01 Prozent auf 6,96 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,11 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 35,42 DKK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 6,83 Milliarden DKK gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 137,04 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 26,93 Milliarden DKK belaufen.

Redaktion finanzen.at