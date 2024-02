Rockwool International A-S (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rockwool International A-S (B) veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Rockwool International A-S (B) im vergangenen Quartal 934,0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rockwool International A-S (B) 955,0 Millionen EUR umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,38 EUR und einem Umsatz von 3,61 Milliarden EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

