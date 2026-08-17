17.08.2026 06:31:29

Rococo legte Quartalsergebnis vor

Rococo hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,15 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rococo 2,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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