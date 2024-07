Rohstoffe (11.10) - Ölpreise mit leichten Rückgängen

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag leichte Rückgänge aufgewiesen. Gegen 11.10 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,66 US-Dollar. Das waren 0,21 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um magere 0,04 Prozent auf 80,79 Dollar.

Die Ölpreise haben damit die Kursverluste der vergangenen drei Handelstage etwas eingebremst. Am Markt wurde auf einen Rückgang der US-Ölvorräte laut Daten des Interessenverbandes American Petroleum Institute (API) verwiesen. Diese Daten könnten als Anzeichen einer höheren Ölnachfrage gewertet werden.

Am Ölmarkt warten die Anleger jetzt auf die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Diese werden stark beachtet und könnten im weiteren Handelsverlauf für Impulse sorgen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 84,44 Dollar festgelegt, nach 85,31 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Vormittag etwas höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London mit plus 0,10 Prozent bei 2.471,39 US-Dollar.

