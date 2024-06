Rohstoffe (11.30) - Ölpreise legen zu, Brent bei 82,84 Dollar

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.30 Uhr 82,84 und damit rund 0,7 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,7 Prozent auf 78,90 Dollar.

Mit ihren jüngsten Gewinnen haben die Erdölpreise ihre Verluste von Anfang Juni wettgemacht. Für Druck hatte zunächst die Entscheidung des Rohölverbunds OPEC+ gesorgt, die Förderung ab Herbst schrittweise wieder etwas zu steigern. Die geplante Lockerung einiger Produktionsbremsen kam für viele Marktteilnehmer überraschend.

Zusätzlichen Auftrieb entfachten Lagerdaten aus den USA. Am Dienstagabend hatte der Verband American Petroleum Institute (API) einen Rückgang der landesweiten Ölvorräte bekannt gegeben. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Daten, die am Ölmarkt genau beäugt werden.

Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet unterdessen einen langsameren Anstieg der Ölnachfrage. Der Höhepunkt beim Ölverbrauch könnte gegen Ende des Jahrzehnts erreicht sein, schätzt die IEA in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Öl-Prognose. Zugleich dürften die Produktionskapazitäten zunehmen, sodass es keinen angebotsseitigen Preisdruck bei Öl geben sollte. Kapazitätsüberschüsse dürften außerhalb der Coronazeit noch nie da gewesene Höhen erreichen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 82,36 Dollar festgelegt, nach 80,93 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag knapp behauptet. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.314,41 US-Dollar gehandelt. Dies entspricht einem kleinen Minus von 0,1 Prozent.

mik/ste