Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Öl bei 80,06 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag nur leicht verändert notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete gegen 10.30 Uhr 80,06 US-Dollar. Das waren 2 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September gab um 4 Cent auf 76,91 Dollar ab.

Die geopolitischen Risiken sind wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses der Anlegerinnen und Anleger gerückt. Zuletzt hatte US-Präsident Joe Biden Israel militärische Unterstützung zugesichert. Israel und die USA stellen sich nach der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas in Teheran auf Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten ein. Damit verstärkt sich die Gefahr eines weiteren großen Kriegs in der ölreichen Region.

Am Donnerstag hatten schwache US-Konjunkturdaten die Ölpreise zeitweise noch deutlich belastet. Unter anderem hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der USA unerwartet verschlechtert. Die US-Konjunkturdaten deuten aus Sicht der Dekabank "durchgängig auf eine Abschwächung".

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 80,79 Dollar festgelegt, nach 80,65 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Für den Preis von Gold ging es nach oben. Die Feinunze (31,10 Gramm) verteuerte sich in London um 0,66 Prozent auf 2.462,49 US-Dollar.

