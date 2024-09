Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis klar im Plus

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag den zweiten Tag in Folge von jüngsten Verlusten erholt. Am späten Vormittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 71,44 Dollar. Das waren 1,02 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober stieg um 0,95 Prozent auf 68,07 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, von der auch die Ölpreise profitieren konnten. Außerdem hat ein tropischer Wirbelsturm die Südküste der USA erreicht und ein Teil der amerikanischen Ölförderung wurde vorübergehend gestoppt.

Eine neue Prognose zur Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl der Internationalen Energieagentur (IEA) konnte den Ölpreisen keinen Auftrieb verliehen. Demnach leidet die Nachfrage unter der Konjunkturflaute in China. In der ersten Jahreshälfte sei die Nachfrage nach Rohöl im Schnitt um 0,8 Millionen Barrel pro Tag gestiegen und damit deutlich schwächer als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Das Wachstum der Nachfrage in der ersten Jahreshälfte sei so schwach ausgefallen wie seit 2020 nicht mehr, hieß es weiter.

In den vergangenen Handelswochen hatten Nachfragesorgen die Ölpreise mehrfach belastet, nachdem Konjunkturdaten aus China und aus den USA enttäuschend ausgefallen waren. So hat sich Brent-Rohöl aus der Nordsee seit Anfang August um etwa sieben Dollar je Barrel verbilligt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 71,41 US-Dollar festgelegt, nach 70,84 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstagvormittag etwas höher. Zuletzt kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 2.518,27 Dollar und damit um 0,26 Prozent mehr als am Vortag.

ste/ger