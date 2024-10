Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt zu

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag mit Aufschlägen notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 74,97 US-Dollar. Das waren 0,67 Prozent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,56 Prozent auf 71,29 Dollar.

Die Ölpreise haben wegen der Eskalation im Nahen Osten weiter zugelegt. Der Anstieg hielt sich allerdings in Grenzen. Einige Experten und Händler rechnen jedoch angesichts der sich weiter zuspitzenden Auseinandersetzung zwischen dem Iran und Israel mit weiter steigenden Ölpreisen. Derzeit liegen die Ölpreise noch deutlich unter den jeweiligen Jahreshochs aus dem Frühjahr und dem Jahresdurchschnitt.

Mit dem Anstieg entfernt sich der Brent-Preis weiter vom Jahrestief, das er Anfang September mit Kursen unter 70 Dollar erreicht hatte. Von dem Niveau aus dem Frühjahr von mehr als 90 Dollar ist er allerdings noch weit entfernt. Viele hatten angesichts der trüben Wirtschaftsaussichten und der Schwäche Chinas im Sommer auf fallende Ölpreise gesetzt. Diese Investoren könnten jetzt allerdings auf dem falschen Fuß erwischt worden sein - vor allem dann, wenn durch die Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel iranische Produktionsanlagen betroffen sind oder der Seeweg durch die Straße von Hormus blockiert wird.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 71,34 Dollar festgelegt, nach 73,00 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag mit schwächerer Tendenz. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gab an der Rohstoffbörse in London um 0,43 Prozent auf 2.652,05 US-Dollar ab.

ste/sto