Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt zu

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag ihre jüngsten Gewinne gehalten nach der als moderat eingestuften Angebotsausweitung der OPEC+. Das Ölkartell hatte am Wochenende eine Erhöhung der Fördermenge ab November beschlossen, was als besonnen und vorsichtig eingeschätzt wurde.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Dienstagmorgen zuletzt 65,66 US-Dollar, was einem Plus von 0,23 Prozent entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 0,31 Prozent auf 61,88 Dollar.

Investoren am Ölmarkt seien besorgt mit Blick auf einen Angebotsüberhang, seitdem die OPEC+ im April angefangen hat, die Fördermengen nach und nach auszuweiten, meinte Vivek Dhar, Energie-Analyst bei der Commonwealth Bank of Australia. Er rechne mit einer Preisspanne beim Brent-Preis von 60 bis 65 US-Dollar, wenn die weltweiten Lagerbestände steigen und die Gewinnmargen auf Diesel weiter fallen.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 66,26 US-Dollar je Barrel nach 65,48 Dollar am Vortag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold bremst sich auf hohem Niveau leicht ein. Der Preis des Edelmetalls fiel am Dienstagvormittag auf etwa 3.953 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das ist ein Minus von 0,2 Prozent.

