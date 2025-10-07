07.10.2025 10:34:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legt zu

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag ihre jüngsten Gewinne gehalten nach der als moderat eingestuften Angebotsausweitung der OPEC+. Das Ölkartell hatte am Wochenende eine Erhöhung der Fördermenge ab November beschlossen, was als besonnen und vorsichtig eingeschätzt wurde.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Dienstagmorgen zuletzt 65,66 US-Dollar, was einem Plus von 0,23 Prozent entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 0,31 Prozent auf 61,88 Dollar.

Investoren am Ölmarkt seien besorgt mit Blick auf einen Angebotsüberhang, seitdem die OPEC+ im April angefangen hat, die Fördermengen nach und nach auszuweiten, meinte Vivek Dhar, Energie-Analyst bei der Commonwealth Bank of Australia. Er rechne mit einer Preisspanne beim Brent-Preis von 60 bis 65 US-Dollar, wenn die weltweiten Lagerbestände steigen und die Gewinnmargen auf Diesel weiter fallen.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 66,26 US-Dollar je Barrel nach 65,48 Dollar am Vortag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold bremst sich auf hohem Niveau leicht ein. Der Preis des Edelmetalls fiel am Dienstagvormittag auf etwa 3.953 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das ist ein Minus von 0,2 Prozent.

moe/spo

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Dienstag nach. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen