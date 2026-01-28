Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit schwächerer Tendenz

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag nach Zuwächsen im Frühhandel nun Verluste aufgewiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 67,18 US-Dollar. Das waren 0,77 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,64 Prozent auf 62,16 Dollar.

Am Ölmarkt bleiben geopolitische Spannungen das bestimmende Thema. Der Blick der Anleger richtet sich auf die Entwicklung im OPEC-Mitglied Iran, nachdem die USA ihre militärische Macht in der Region verstärken. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. Am Dienstag waren die Ölpreise noch um etwa zwei Dollar je Barrel gestiegen.

Aus den Aussagen von Trump wird aber nicht klar, wie genau die USA ihre Militärpräsenz in der ölreichen Region am Persischen Golf verstärken wollen. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) kündigte unterdessen eine mehrtägige Luftwaffenübung im Nahen Osten an. Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist leicht gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 63,50 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 63,69 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis setzte auch zur Wochenmitte seinen Rekordkurs fort. Zuletzt kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) 5.273,93 US-Dollar und damit 1,8 Prozent mehr als am Vorabend. Allein in den zurückliegenden eineinhalb Wochen zog der Kurs um fast 700 Dollar oder knapp 15 Prozent an. Seit Ende 2025 kletterte der Goldpreis um rund 22 Prozent, nachdem er im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war. Gold bleibt damit eine der gefragtesten Anlageklassen.

ste/moe