Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag mit Kursgewinnen gezeigt. Gegen 11.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,26 US-Dollar. Das waren 0,77 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,86 Prozent auf 83,66 Dollar.

"Die geopolitischen Risiken und eine kräftige Benzinnachfrage im wichtigsten Absatzmarkt USA dürften dem Ölpreis ausreichend Unterstützung geben, selbst wenn ein Anziehen von Chinas Rohölverarbeitung noch auf sich warten lassen dürfte", schreiben die Experten der Commerzbank.

In der nächsten Woche stehen mit Blick auf die weiteren Entwicklungen am Ölmarkt datenseitig laut Commerzbank vor allem Konjunkturdaten aus China, speziell jene zur Rohölverarbeitung, im Fokus. Außerdem dürfte auch der wöchentliche US-Lagerbericht mit der Entwicklung der Benzinnachfrage Beachtung finden. Diese sei in den letzten beiden Wochen sehr positiv ausgefallen, hieß es.

Gold präsentierte sich mit tieferer Tendenz. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London mit minus 0,44 Prozent bei 2.404,77 US-Dollar.

kat/sko