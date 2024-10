Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit klaren Abschlägen

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag mit klaren Abgaben notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.45 Uhr 70,56 US-Dollar. Das waren rund zwei Prozent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,2 Prozent auf 66,96 Dollar.

Am Ölmarkt haben die Anleger die weitere Entwicklung im Nahen Osten im Blick. Das israelische Militär liefert sich nach eigenen Angaben im Süden des Libanon heftige Kämpfe mit der Hisbollah-Miliz. Das teilte ein Sprecher über den Kurznachrichtendienst X mit. In der Nacht auf Dienstag hatte Israel den Beginn einer begrenzten Bodenoffensive im Libanon vermeldet. Die Hisbollah reagierte offenbar mit Raketenbeschuss: Im Zentrum Israels wurde am Dienstag Luftalarm ausgelöst, auch in der Wirtschaftsmetropole Tel Aviv gab es Explosionen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 73,00 Dollar festgelegt, nach 72,25 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag etwas fester. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg an der Rohstoffbörse in London um 0,5 Prozent auf 2.648,60 US-Dollar.

ger/mik