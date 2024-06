Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit leichterer Tendenz

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag eine leichtere Tendenz aufgewiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 85,04 Dollar und damit 0,4 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 0,4 Prozent auf 80,43 Dollar.

Anzeichen für einen weiteren Anstieg der US-Rohöllagerbestände und eine zurückhaltende Stimmung an den Aktienmärkten wurden von Marktbeobachtern als belastende Faktoren für die Ölpreise gewertet. So hatte das American Petroleum Institute am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Ölvorräte gemeldet. Die US-Regierung indes veröffentlicht ihre offiziellen Daten wegen des heutigen "Juneteenth"-Feiertags erst am Donnerstag.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 84,50 Dollar festgelegt, nach 83,07 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis notierte gut behauptet. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.331,42 US-Dollar gehandelt, dass entspricht einem kleinen Plus von 0,08 Prozent zum Vortagesschlusskurs.

ste/sto