Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise notieren stabil

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag stabil notiert, nachdem es am Vortag hinaufgegangen war. Für den jüngsten Auftrieb bei den Ölpreisen sorgte der Rückgang der Ölreserven in den USA.

Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,01 US-Dollar. Das waren 0,06 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 0,06 Prozent auf 81,65 Dollar.

Die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl sind nach neuesten Daten in der vergangenen Woche um knapp 4,9 Millionen Barrel gesunken, war zuletzt bekannt gegeben worden. Die Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt sind damit bereits die dritte Woche in Folge gefallen und haben den niedrigsten Stand seit Februar erreicht.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 84,56 Dollar festgelegt, nach 84,44 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London mit plus 0,32 Prozent bei 2.466,73 US-Dollar.

sto/sko