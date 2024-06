Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise nur wenig verändert

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag nur leicht verändert notiert. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,99 US-Dollar. Das waren minimale 0,05 Prozent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um geringe 0,01 Prozent auf 77,92 Dollar.

An der knappen Versorgung mit Erdöl dürfte sich vorerst nichts ändern. Viele Expertinnen und Experten erwarten, dass die großen Förderländer ihre Produktionsgrenzen in das zweite Halbjahr fortschreiben werden. Der große Verbund OPEC+ berät am Wochenende über seine Ausrichtung. Angeführt werden die gut zwanzig Staaten von den Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 83,08 Dollar festgelegt, nach 84,49 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.342,26 US-Dollar gehandelt. Dies entsprach einem kleinen Minus von 0,04 Prozent.

mha/kat