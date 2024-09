Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise tiefer, Gold auf Rekordjagd

Die Ölpreise sind am Freitagvormittag leicht gesunken. Am Vormittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 74,74 US-Dollar. Das waren 0,21 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober fiel um 0,28 Prozent auf 71,00 Dollar.

Die Notierungen konnten mit der leichten Gegenbewegung vorerst nicht an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage anknüpfen. Im Verlauf der Handelswoche ging es mit den Ölpreisen tendenziell nach oben. Brent-Öl aus der Nordsee hat sich seit Montag mehr als zwei Dollar je Barrel verteuert.

Unter anderem hatte eine deutliche Zinssenkung in den USA um 0,50 Prozentpunkte zeitweise eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten ausgelöst, von der auch die Ölpreise profitieren konnten. Zudem hat auch die jüngste Entwicklung im Nahen Osten den Ölpreisen im Verlauf der Woche Auftrieb verliehen. Am Markt wird eine Ausweitung des Gazakriegs auf den Libanon befürchtet.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 75,15 Dollar festgelegt, nach 73,65 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat am Freitag wieder zugelegt und sich neuerlich auf Rekordjagd begeben - er profitiert von der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Zuletzt kletterte der Preis des Edelmetalls um 0,89 Prozent auf 2.609,79 Dollar, im Verlauf waren es sogar 2.612,76 Dollar gewesen.

kat/spa