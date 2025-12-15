iRobot Aktie
WKN: A0F5CC / ISIN: US4627261005
|
15.12.2025 02:21:00
Roomba maker iRobot files for bankruptcy, will go private
Roomba maker iRobot filed for Chapter 11 bankruptcy Sunday and will turn over its business to a pair of Chinese companies and go private, capping a years-long fall from grace.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
28.10.25
|iRobot-Aktie sackt ab: Letzter Kaufinteressent springt ab (dpa-AFX)