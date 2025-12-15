iRobot Aktie

iRobot

WKN: A0F5CC / ISIN: US4627261005

15.12.2025 02:21:00

Roomba maker iRobot files for bankruptcy, will go private

Roomba maker iRobot filed for Chapter 11 bankruptcy Sunday and will turn over its business to a pair of Chinese companies and go private, capping a years-long fall from grace.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
