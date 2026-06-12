Roots Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H5PE / ISIN: CA7766521099
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12.06.2026 14:24:06
Roots Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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