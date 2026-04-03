Ross Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Ross Acquisition A hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ross Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,770 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ross Acquisition A ein EPS von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at