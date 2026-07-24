ROUNDUP: SPD will mit Union weiter 'gute Politik machen'

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat der Union nach der Kabinettsumbildung den Willen zur weiteren guten Zusammenarbeit zugesichert. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagte in der SPD-Parteizentrale in Berlin: "Wir sind der verlässliche Partner, der in der Koalition weiter auch an der Seite der Union hier in diesem Land Verantwortung übernimmt, auch gute Politik machen will." Die SPD freue sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen und wünsche ihnen einen guten Start in den neuen Aufgabenbereichen.

Dem scheidenden CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dankte Klüssendorf betont herzlich. Er freue sich für ihn, werde ihn dann aber "auch in der alten Rolle sozusagen missen", so der SPD-Generalsekretär. Beide hätten "immer sehr vertrauensvoll" zusammengearbeitet, er wünsche von Herzen alles Gute. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Morgen mitgeteilt, dass Linnemann das Gesundheitsressort von Nina Warken übernimmt, die für Thorsten Frei (alle CDU) ins Kanzleramt wechselt.

"Nicht superviel zu sagen"

Ähnlich wie im Willy-Brandt-Haus hatte sich Klüssendorf bereits in einer Mitteilung geäußert. Vor der Mitteilung war bis zum Mittag keine Reaktion aus der SPD-Parteizentrale zur Bekanntgabe der Kabinettsumbildung am Morgen gekommen. Nun merkte Klüssendorf an: "Dazu habe ich jetzt nicht superviel zu sagen."

Merz hatte noch weitere Veränderungen angekündigt, ohne Details zu nennen. Die Personalrochade war durch den Rücktritt von Jens Spahn (CDU) als Fraktionschef in Gang gekommen. Frei führt künftig die CDU/CSU-Fraktion./bw/DP/stw