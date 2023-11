RTS-Handel aktuell: RTS zeigt sich mittags fester

Der RTS zeigt sich am Mittwochmittag wenig bewegt.

Der RTS springt im MICEX-Handel um 12:00 Uhr um 0,20 Prozent auf 1 109,36 Punkte an. Der Wert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,582 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 1 106,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 107,20 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 101,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 111,89 Punkten lag.

RTS-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der RTS bereits um 1,65 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der RTS-Kurs 987,14 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wies der RTS einen Stand von 999,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, erreichte der RTS einen Wert von 1 143,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 15,19 Prozent. 1 111,89 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

RTS-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit Mechel (+ 2,73 Prozent auf 301,00 RUB), Surgutneftegas (+ 2,00 Prozent auf 32,70 RUB), TMK (+ 1,87 Prozent auf 226,08 RUB), ALROSA (+ 1,61 Prozent auf 71,52 RUB) und Cherkizovo (+ 1,38 Prozent auf 4 164,50 RUB). Schwächer notieren im RTS derweil Norilsk Nickel JSC (-1,22 Prozent auf 17 474,00 RUB), JSFC Sistema (-1,17 Prozent auf 16,75 RUB), Severstal (-1,11 Prozent auf 1 376,20 RUB), Novolipetsk Steel (-0,90 Prozent auf 195,08 RUB) und Bashneft Pref (-0,89 Prozent auf 1 615,50 RUB).

Welche Aktien im RTS die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 952 600 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,408 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Blick

Die Gazprom PJSC-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten inne. Die Gazprom PJSC-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at