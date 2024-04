RTS-Papier ALROSA-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALROSA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren ALROSA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse MIC feiertags-bedingt kein Handel mit dem ALROSA-Papier statt. Der Schlusskurs der ALROSA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 95,96 RUB. Bei einer 10 000-RUB-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 104,210 ALROSA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 965,82 RUB, da sich der Wert einer ALROSA-Aktie am 19.04.2024 auf 76,44 RUB belief. Mit einer Performance von -20,34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at