RTS-Papier LUKOIL Oil Company-Aktie: Hätte sich eine LUKOIL Oil Company-Investition von vor 3 Jahren rentiert?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LUKOIL Oil Company-Aktie gebracht.

Am 15.08.2021 wurde das LUKOIL Oil Company-Papier an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren LUKOIL Oil Company-Anteile 6 416,50 RUB wert. Bei einer 100-RUB-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,016 LUKOIL Oil Company-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2024 100,08 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 6 421,50 RUB belief. Das kommt einer Steigerung um 0,08 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at