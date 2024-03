RTS-Papier Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Magnitogorsk Iron Steel Works von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie an der Börse MIC ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie an diesem Tag 40,23 RUB wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 24,860 Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.03.2024 1 402,11 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 56,40 RUB belief. Die Steigerung von 1 000 RUB zu 1 402,11 RUB entspricht einer Performance von +40,21 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at