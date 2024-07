RTS-Papier Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moscow Exchange MICEX-RTS von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.07.2021 wurde die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 172,49 RUB. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 57,974 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie auf 235,10 RUB belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 629,78 RUB wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,30 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at