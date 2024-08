RTS-Papier Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moscow Exchange MICEX-RTS von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Moscow Exchange MICEX-RTS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Moscow Exchange MICEX-RTS-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60,60 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie investiert, befänden sich nun 165,017 Moscow Exchange MICEX-RTS-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 995,05 RUB, da sich der Wert eines Moscow Exchange MICEX-RTS-Papiers am 15.08.2024 auf 224,19 RUB belief. Das entspricht einem Plus von 269,95 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at